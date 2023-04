Esulta Pellegrini: “Stasera vittoria importante. Il gol? Una liberazione”

Queste le parole di Capitan Pellegrini a Sky Sport al termine della netta vittoria contro l’Udinese.

La partita?

“Era importante, avevamo visto i risultati delle altre e lavoriamo per essere lì. Questa è una bella giornata. C’è una partita di cui inizieremo a pensare da adesso, c’è una rimonta da fare. La squadra è cresciuta dal punto di vista mentale”.

Il gol come ti ha fatto sentire?

“Libero. Lo cercavo da tanto. In tanti mi avevano detto di rimanere tranquillo. Era il mio obiettivo”.

L’esultanza?

“Arriva da mia figlia, ma è anche per tutto questo stadio. Lo sapevo già, ma oggi ho avuto la conferma: nel bene e nel male, posso contare sui tifosi. Loro sanno che, nel bene e nel male, possono sempre contare su di me. Faccio del mio meglio per la Roma e per loro”.

Il rigore?

“Il mister ha scelto di farlo tirare a Cristante. Fosse stato per me, l’avrei tirato. Il mister mi ha detto che non voleva che avessi nulla per la testa. Al prossimo rigore, che sia io o Paulo a tirarlo, voglio essere pronto”.