La Roma continua la corsa Champions: 3-0 all’Udinese e Pellegrini gol

La Roma torna in campo dopo il tonfo in Europa League, contro il Feyenoord. Questa volta l’avversario è l’Udinese di Sottil, che all’andata è riuscito a fare 4 gol ai giallorossi. Il match all’Olimpico inizia subito forte, ottima pressione della Roma che ha messo in difficoltà l’Udinese, forse un pò sorpresa. Tanta corsa da entrambe le parti che viene fermata solo da un calcio di rigore, al 37esimo, a favore della squadra di Mourinho, dopo un tocco di mano di Pereyra, sul dischetto va Cristante che prende il palo, ma Bove sulla ribattuta insacca alle spalle di Silvestri. Nella ripresa la trama rimane la stessa, i giallorossi sembrano averne di più, difatti, dopo soli dieci minuti raddoppiano il vantaggio con un gol del capitano Pellegrini, grazie ad un magnifico assist di Belotti che sta dimostrando di poter essere titolare. I friulani tentano di trovare spazi per cercare di accorciare le distanze, ma il continuo baricentro alto della Roma, impedisce le giocate tra le linee. Sembra uno scherzo del destino, Mancini colpisce la palla di mano in aria di rigore e viene ammonito. Sul dischetto, ancora, Pereyra che viene ipnotizzato da Rui Patricio. Chiude i giochi il neo entrato Abraham che torna al gol davanti al suo pubblico. Ottimo tre punti per la Roma di Mou, che mantiene il terzo posto e questa volta in solitaria.

Roma-Udinese, tabellino e risultato

Reti: 36′ Bove, 55′ Pellegrini, 90+1′ Abraham

Ammonizioni: Pereyra, Success, Ehizibue, Mancini

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Celik (29′ st Zalewski), Cristante, Bove, El Shaarawy; Wijnaldum (15′ st Matic), Pellegrini, El Shaarawy (29′ st Spinazzola); Belotti (29′ st Abraham). A disp.: Svilar, Boer, Ibanez, Matic, Abraham, Solbakken, Camara, Kumbulla, Spinazzola, Darboe, Zalewski, Volpato, Tahirovic, Majchrzak. All. Mourinho

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue (26′ st Ebosele), Samardzic (33′ st Thauvin), Walace, Lovric (33′ st Pafundi), Udogie; Pereyra; Success (33′ st Nestorovski). A disp.: Padelli, Piana, Festy, Masina, Zeegelaar, Thauvin, Nestorovski, Pafundi. All. Sottil