Lazio, grave incidente stradale per Immobile

Grave incidente questa mattina per Ciro Immobile

Mattinata di grande spavento ma per fortuna nessuna conseguenza fisica per Ciro Immobile e le sue figlie: il centravanti e capitano della Lazio è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Roma.

Lazio, tanta preoccupazione per l’incidente di Immobile

L’auto del bomber biancoceleste, su cui viaggiavano anche le sue due figlie, ha impattato con il tram della linea 19 mentre attraversava ponte Matteotti, tra Prati e Flaminio, intorno alle 8:30. L’incidente ha coinvolto sette persone oltre a Immobile, compresi anche dei passeggeri del tram, che sono stati portati al Gemelli per accertamenti. Il calciatore, un po’ indolenzito al braccio, parlando alle forze dell’ordine, ha spiegato che il tram sarebbe passato con il rosso, riferisce Ansa.