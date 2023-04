Nottingham Forest-Manchester United, probabili formazioni e dove vederla

United a Nottingham per la Champions

Nottingham Forest-Manchester United, match valido per la 31esima giornata di Premier League, è in programma questa sera alle 17.30 al City Ground di Nottingham. Padroni di casa, al terzultimo posto in classifica e in forma non ottimale, cercano riscatto e punti fondamentali per la salvezza; United, invece, dopo il pareggio con il Siviglia di Europa League, cerca riscatto in campionato, per poter proseguire la corsa alla Champions. L’incontro verrà trasmesso in esclusiva su Sky Sport Football e Sky Sport 4k e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

NOTTINGHAM FOREST (3-4-2-1): Navas; Williams, Worral, Felipe; Toffolo, Freuler, Danilo, Mangala; Gibbs-White, Johnson; Awoniyi.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea, Dalot, Lindelof, Maguire, Malacia; Sabitzer, Casemiro; Antony, Fernandes, Sancho; Weghorst.