Poca Juventus: il Sassuolo vince 1-0

Primo tempo con poche emozioni

Inizia la partita al Mapei Stadium tra Sassuolo e Juventus. La Juventus come di consuetudine difende molto compatta con le linee di centrocampo e difesa che non fanno filtrare nulla. Ma anche in fase di attacco i bianconeri producono molto poco. Più volte Kostic e Paredes provano a giocare in profondità soprattutto su Vlahovic ma la palla è quasi sempre troppo lunga per l’attaccante serbo. Dal lato suo il Sassuolo non ha saputo sfruttare un paio di contropiedi molto invitanti. Finisce dunque 0-0 il primo tempo.

Juventus a sprazzi, il Sassuolo la vince

Riparte il secondo tempo con lo stesso andamento del primo. La Juventus che si sveglia soltanto dopo il 64′ quando sullo sviluppo di un calcio d’angolo Defrel stoppa si gira e insacca Perin. Allora Allegri decide di cambiare e mettere Chiesa, Di Maria, Pogba e la Juventus cambia volto, iniziando ad impensierire Consigli che si salva in un paio di circostanze. Niente da fare per la Juventus che subisce la seconda sconfitta consecutiva.

TABELLINO

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique (25′ st Harroui); Bajrami (32′ st Zortea), Pinamonti (1′ st Defrel), Laurientè (32′ st Ceide). A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Harroui, Alvarez, Ferrari, Obiang, Ceide, Romagna, Zortea, D’Andrea, Thorstvedt, Defrel. Allenatore: Dionisi.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Gatti, Danilo; Barbieri (12′ st Cuadrado), Fagioli (21′ st Miretti), Paredes (38′ st Pogba), Rabiot, Kostic (21′ st Chiesa); Milik (12′ st Di Maria), Vlahovic. A disp.: Szczęsny, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, Locatelli, Cuadrado, Pogba, Miretti, Chiesa, Di Maria, Soulé, Iling-Junior. Allenatore: Allegri

Reti: 19′ st Defrel

Recupero: 0′ pt, 5′ st