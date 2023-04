Ternana-Pisa, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Le probabili formazioni di Ternana-Pisa

Trasferta vietata per i supporters nerazzurri residenti a Pisa e Provincia, e quindi la partita perderà molto sugli spalti, ma non mancano i motivi per vederla in Tv. La Ternana è alla ricerca di punti salvezza, mentre il Pisa dopo i risultati positivi delle dirette concorrenti con una vittoria farebbe un balzo in quinta posizione. La Ternana è al completo e Lucarelli schiererà la miglior formazione, mentre D’Angelo dovrà fare a meno di Tourè e De Vitis.

Ternana-Pisa le probabili formazioni

TERNANA (3-4-2-1): Iannarilli; Diakité, Sorensen, Mantovani; Cassata, Di Tacchio, Coulibaly, Corrado; Palumbo, Partipilo; Favilli. All.: Lucarelli

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Barba, Beruatto; Nagy, Marin, Zuelli; Morutan; Moreo, Gliozzi. All. D’Angelo

La partita sarà visibile su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio Now, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà essere seguita anche su Dazn e su Helbiz Media.