West Ham-Arsenal, probabili formazioni e dove vederla

Arsenal obbligato alla vittoria contro il West Ham

West Ham-Arsenal, match valido per la 31esima giornata di Premier League, è in programma questo pomeriggio alle 15 all’Olympic Stadium di Londra. Hammers ancora in zona retrocessione (ma con due giornate in meno), a sole tre lunghezze dal Nottingham Forest terzultimo, cercano punti fondamentali; Gunners che, dopo il pareggio a Liverpool, sono obbligati a vincere per mantenere il primato in classifica contro il City di Guardiola. Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport Football e Sky Sport 4K e in streaming su Now e Sky Go.

Le probabili formazioni:

West Ham (4-4-2): Fabianski, Cresswell, Ogbonna, Zouma, Coufal, Bowen, Soucek, Rice, Fornals, Igs, Antonio. All.Moyes

Arsenal (4-3-3): Ramsdale, White, Holding, Magalhaes, Zinchenko, Odegaard, Thomas, Xhaka, Saka, Jesus, Martinelli. All.Arteta