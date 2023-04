Calciomercato Inter, chi al posto di Big Rom?

Romelu Lukaku, centravanti dell’Inter, con tutte le probabilità del caso, a fine stagione farà ritorno in Inghilterra, sponda Chelsea. A ciò va aggiunto anche il discorso legato e Dzeko e Correa. Mentre il bosniaco viaggi verso i 38 anni e dunque l’idea di puntare su di lui rimane pressoché insensata, l’argentino è abbastanza certo di partire per nuove avventure. In fin dei conti fino ad oggi l’ex Lazio non ha mai pienamente convinto. Vuoi per gli infortuni e vuoi anche per le prestazioni non del tutto soddisfacenti, mister Inzaghi gli ha riservato sempre minore spazio, dimostrazione questa che forse l’idea di cambiare aria è un’ipotesi piuttosto concreta. E allora su chi puntare nella prossima stagione oltre al certo Lautaro Martinez?

Calciomercato Inter, favorito l’attaccante della nazionale italiana

Per far fronte quindi all’emergenza attaccanti, la dirigenza nerazzurra si è messa già al lavoro. Nel dettaglio si stanno seguendo i profili di Firmino, Thuram e Retegui. I primi due, vale a dire Firmino e Thuram sono entrambi svincolati dalle loro squadre, rispettivamente Liverpool e Borussia M’gladbach. O meglio al momento per ciò che concerne i loro rinnovi non se ne vede traccia. Sono corteggiati da vari squadre europee, spagnole soprattutto, il che renderebbe la corsa per aggiudicarseli piuttosto combattuta. Su chi invece l’Inter sembrerebbe essere in pole position è Mateo Retegui, attaccante del Boca Juniors e della nostra nazionale. Il calciatore di origini argentine, è corteggiato dalla squadra milanese da oltre un anno e tutto farebbe ben sperare in una concretizzazione dell’affare. Serviranno circa 18 milioni per aggiudicarselo ma considerando la sua giovane età, 23 anni per lui, l’investimento potrebbe portare a delle ottime soddisfazioni per il futuro.