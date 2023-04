Calciomercato Inter, Marotta pensa al sostituto: arriva dalla Serie A

L'Inter mette nel mirino un ex giocatore della primavera

L’Inter torna a parlare di mercato e dovrà stare attenta alle possibili big che verranno per chiedere Onana. Proprio così. A quanto pare il portiere camerunese è nel mirino di United, Chelsea e Barcellona, e la dirigenza nerazzurra aspetta solo l’offerta giusta. Intanto il possibile sostituto potrebbe essere un ex nerazzurro, che proprio nell’ultima giornata di campionato a dato del filo da torcere all’attacco dell’Inter. Parliamo di Di Gregorio.

Inter, Di Gregorio per il futuro

A tal proposito Fcinter1908 ha contattato Carlo Alberto Belloni, procuratore del numero 16 dei brianzoli. “C’è un legame particolare con l’Inter, ma al tempo stesso il mercato lo ha portato da altre parti, ha sposato un progetto e in questo momento si sente parte integrante del Monza, un perno fondamentale. Con l’Inter c’è sempre un “pensiero romantico”, vedremo se in futuro ci sarà occasione, ma per adesso è contento di essere protagonista a Monza.”