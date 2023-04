Calciomercato Juventus, interessamento della Lazio

In piena bufera per le vicissitudini extracalcistiche, la Juventus in questi giorni pensa anche a quella che sarà la squadra del domani. Molto ovviamente dipenderà dagli esiti che le varie inchieste porteranno, motivo per il quale l’idea di puntare su grandi nomi affermati potrebbe risultare più un azzardo che un’ipotesi da considerare. Forse la strada migliore da intraprendere sarà quella di puntare sulle nuove leve, sui giovani che magari sono andati a farsi le ossa in squadre minori ma pur sempre di tutto rispetto, che avranno accumulato il giusto minutaggio e la giusta esperienza per guidare la vecchia signora. Allegri punta molto su questa filosofia. In effetti di promettenti speranze in casa Juve ce ne sono in ogni dove, alcune delle quali stanno catturando le attenzioni di altri club italiani. E’ il caso di Rovella del Monza.

Calciomercato Juventus, Allegri lo vorrebbe trattenere

Classe 2001, 21 anni quindi per lui, Nicolò Rovella rappresenta la classica speranza per il futuro bianconero. Girato in prestito al Monza lo scorso agosto per fare spazio li a centrocampo a Leandro Paredes, il centrocampista nativo di Segrate, sta attirando su di sé anche l’attenzione della Lazio di mister Sarri. Il tecnico dei biancocelesti lo sta monitorando da tempo e con ogni probabilità sarà pronto a dar battaglia per portarlo a Roma. La cosa che però fa ben sperare la Juventus, è la volontà di Allegri di tenerselo a tutti i costi. Dirigenza laziale avvisata.