Calciomercato Juventus, pronto il maxi piano a centrocampo | Cherubini studia l’offerta

Mancano due giorni al verdetto che riguarderà la Juventus sulla penalizzazione dei 15 punti in campionato. Diventerà cruciale la sentenza anche per capire il mercato che potranno permettersi di fare i bianconeri. Intanto però gli occhi sono puntati su Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo che ha disputato un’ottima partita ieri proprio contro la Juve. Secondo molti addetti ai lavori, l’ex Empoli sarebbe pronto al salto di qualità in una big.

C’è il piano per portare Frattesi a Torino

Allegri è un grande estimatore del ragazzo e sarebbe il sostituto ideale nel caso Rabiot non rinnovasse. Sul giocatore c’è anche la Lazio ma i bianconeri punteranno sull’ottimo rapporto che hanno da diversi anni con la società neroverde. Il cartellino di Frattesi si aggira sui 20 milioni di euro.