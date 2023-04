La Juventus è intenzionata a far rientrare dai prestiti diversi giocatori in estate. Il pupillo dei rientri è sicuramente Nicolò Rovella.

Calciomercato Juventus, la Lazio punta Rovella

Stando a quanto riportato dal Messaggero, Niccolò Rovella sarebbe rientrato nei èiani dell’allenatore ex Napoli. Il calciatore attualmente in prestito al Monza, tornerà alla Juventus in estate, pronto a rimanere e cominciare del tutto la sua avventura tra i grandi con la maglia bianconera.