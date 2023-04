Calciomercato Lazio, Lotito spinge per il centrocampista | Le ultime novità

La Lazio da giorni sta seguendo con attenzione i movimenti di vari centrocampisti, per regalare a Sarri il profilo migliore in vista della prossima stagione in cui, con tutta probabilità, avrebbe bisogno di una rosa più lunga e di esperienza data anche la Champions League. Un profilo su tutti fa impazzire Lotito.

Calciomercato Lazio, si punta tutto su Uribe

Claudio Lotito continua ad insistere con Maurizio Sarri per portare a Roma il centrocampista colombiano del Porto Uribe, il quale ha il contratto in scadenza il 30 giugno e quindi si libererebbe a zero. Il colombiano potrebbe prendere il posto di Marcos Antonio, così da cercare di alzare l’asticella e la competitività del reparto.