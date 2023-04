Calciomercato Lazio, Tare verso la Juventus | La rivelazione

“Futuro allenatore bianconero? Dipende dal direttore sportivo. E quello potrebbe essere una sorpresa. Giuntoli? No. Vedo uno che andrà via da una società importante, ossia Tare. Però attenzione perché Tare ha gli occhi addosso di diverse società importantissime come Chelsea e PSG. E chi porterebbe Tare? Non è per niente detto che Thiago Motta sia solo attenzionato dall’Inter, occhio. La società vuol vincere subito, vuole valorizzare il patrimonio o vincere? Che vuole fare? Il futuro comunque di Allegri passa per questo finale di stagione. Se esce fuori e non arriva in Champions può arrivare un accordo per l’addio“.

Queste le parole di Massimo Brambati ai microfoni di TMW Radio che rivelano come l’attuale ds della Lazio possa finire alla Juventus, che deve decidere anche il futuro di Massimiliano Allegri.