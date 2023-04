Calciomercato Lazio, vicino l’addio dell’attaccante

Il tema attaccanti in casa Lazio è sempre in primo piano, con Tare e Lotito che hanno praticamente raggiunto l’accordo per il prolungamento di Pedro e sono alla ricerca di un vice Immobile per la prossima stagione. In questa situazione però, spicca il caso di Luka Romero: il 18enne argentino ha il contratto in scadenza a fine stagione.

Calciomercato Lazio, sempre più lontano il rinnovo di Romero

Come riporta Tuttomercatoweb, diminuiscono giorno dopo giorno in casa Lazio i margini per il rinnovo del contratto di Luka Romero. A rendere particolarmente complicato l’accordo con l’attaccante argentino sono i cinque milioni di euro da garantire al suo procuratore al momento della firma. Premio concordato nel 2021 al momento dell’accordo tra Romero e i biancocelesti, premio che adesso riduce notevolmente le possibilità di un accordo.