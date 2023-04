Calciomercato Milan, Ballo-Touré e Origi pronti a partire, Maldini è pronto a sostituirli | I nomi

La stagione del Milan è entrata nel vivo e nel momento più rovente della stagione. Questo mese di aprile sarà molto probabilmente da spartiacque per le somme finali della stagione rossonera, visto che il Milan si giocherà l’accesso alle semifinali di Champions di League, e dovrà obbligatoriamente cercare di rientrare nei primi quattro posti in campionato, per qualificarsi alla prossima edizione della vecchia Coppa delle Coppe. A Casa Milan, però, si è già attivi da molti giorni per le prassi inerenti ai rinnovi contrattuali. In molti saranno infatti i giocatori del Diavolo che al termine della stagione si libereranno a zero o che non verranno riscattati dal Milan. Tuttavia non solo giocatori in scadenza lasceranno Milano al termine della stagione, visto che molto probabilmente anche altri due giocatori lasceranno Milanello. I nomi in questione sarebbero quelli di Fodé Ballo-Touré e Divock Origi. I loro contratti scadranno, rispettivamente, nel 2025 e nel 2026. Nonostante ciò nelle loro rispettive esperienze in rossonero nessuno dei due giocatori ha mai brillato, né il francese, arrivato dal Monaco nell’estate del 2021, né quantomeno il belga ex Liverpool, arrivato nella scorsa sessione di mercato estiva. Nell’ultima partita di campionato i rossoneri di Stefano Pioli hanno pareggiato 1-1 contro il Bologna, entrambi i giocatori sono scesi in campo, ma nessuno dei due ha entusiasmato. Per questo Paolo Maldini e Frederic Massara vogliono sostituire i due giocatori. I nomi in questione sarebbero quelli di Fabiano Parisi e Victor Boniface.

Calciomercato Milan, la situazione Parisi

Il giocatore finito sui taccuini dei dirigenti rossoneri, per sostituire un partente Ballo-Touré, sarebbe, secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Fabiano Parisi. Il terzino sinistro italiano, classe 2000, arrivato all’Empoli nel 2020 dall’Avellino, si sta sempre di più mettendo in mostra in Serie A, grazie ad un’ottima continuità di rendimento e a delle ottime prestazioni. Parisi è sbocciato e si è messo sotto i riflettori del calcio che conta la scorsa stagione, sotto la guida di Aurelio Andreazzoli, ma nella stagione corrente ha saputo riconfermarsi un ottimo prospetto. Fin qui le partite disputate dal terzino campano in Serie A, con Paolo Zanetti sulla panchina dei toscani, ammontano a 27 su 30 disputate, in cui ha trovato anche 2 volte il gol e fornito un assist.

Il punto su Boniface

Per sostituire Divock Origi la società rossonera starebbe invece pensando di optare per Victor Boniface, attuale centravanti della Royale Union Saint Gilloise. L’attaccante nigeriano 22enne, è esploso in questa stagione, mettendo a segno un quantitativo di gol straordinario. Per lui fin qui i gol ammontano a 20, con anche 9 assist fornite, in tutte le competizioni, ed inoltre è stato il capocannoniere della qualificazione all’attuale edizione della Champions League con 5 gol in 4 partite. Il Milan starebbe quindi pensando di poter puntar su Boniface, che sta trascinando con le sue prestazioni la sua squadra in Europa League, finora un cammino davvero strepitoso quello dei belgi. Il Milan spererebbe che in maglia rossonera il compagno di nazionale di Osimhen, che ha il suo stesso nome, possa fare bene quanto lui, e rivelarsi una scommessa vinta.

Per la società rossonera non sarà facile riuscire ad aggiudicarsi i due giovani gioielli, vista la tanta concorrenze, ma se a Casa Milan si decidesse di fare un sforzo economico leggermente più alto, allora i sogni di Maldini e Massara potrebbero diventare realtà.