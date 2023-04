Calciomercato Milan, individuate le alternative a Giroud ed Hernandez

In questi giorni il Milan è sempre più focalizzato sul discorso mercato. Manca ancora tempo è vero, ma il cominciare a tracciarsi la strada con le relative strategie da seguire, è un’attività che riguarda tutto l’anno. Maldini e Massara stanno monitorando moltissimi nomi in questo periodo, soprattutto per trovare delle valide alternative a quei punti fermi che già appartengono alla rosa guidata da mister Pioli. Ultimamente a far parlase di sè, sono Boniface e Parisi, papabili neo acquisti rossoneri per la stagione prossima.

Calciomercato Milan, due giovanissimi alla corte di Pioli

Sia Boniface che Parisi sono dei classe 2000, quindi relativamente giovani. Il primo milita tra le fila dell‘Union Saint-Gilloise, squadra che compete della massima serie calcistica belga. Il nigeriano alto circa un metro e novanta, è il classico ariete del reparto offensivo, il punto di riferimento del versante d’attacco per l’intera squadra. Un suo arrivo in Italia, rappresenterebbe una validissima alternativa ad Olivier Giroud, che ormai nonostante la classe senza tempo viaggia verso i 37 anni. Parisi invece sarebbe il sostituto naturale dui Theo Henrandez. Il calciatore dell’Empoli però è seguito da tante altre squadra che proprio come il Milan, ambiscono a garantirsene il cartellino per progettare le squadre del futuro. Mladini e Massara avranno tanto a cui pensare.