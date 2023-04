Calciomercato Milan, Maldini prova l’affondo: occhio al Lipsia

Il Milan sta affrontando un momento di alti e bassi in campionato e sta procedendo spedito in Champions League. Nonostante questo Maldini rimane concentrato anche sulla sessione di mercato estiva, che sarà molto intensa. Il ds rossonero ha messo nel mirino un possibile rinforzo per l’attacco, vista la probabile rivoluzione che ci sarà in quel reparto.

Milan, tutto su Balogun

L’attaccante inglese, Folarin Balogun, è da tempo seguito da Maldini, e sta svolgendo un’ottima annata con il Reims. Il talento di proprietà dell’Arsenal tornerà dal prestito quest’estate ed è già oggetto di mercato, ma Arteta vuole prima capire se può rientrare nei piani tecnici della squadra. Intanto Maldini prepara la trattativa, il giocatore attualmente ha un valore di circa 30mln di euro e c’è il Lipsia che muove i primi passi verso il calciatore.