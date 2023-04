Calciomercato Milan, occhi sulla stella del Crystal Palace | Lo vuole Pioli

Domani è il grande giorno. Si disputerà la partita più importante dell’anno, fino a questo momento, tra Milan e Napoli, a caccia di un posto in semifinale. Stagione traballante per i rossoneri che ancora non sono certi di partecipare alla prossima Champions League. Questo fa sì che il mercato non possa essere ancora pianificato del tutto. Le idee comunque ci sono: Ante Rebic ha il contratto in scadenza nel 2025 ma in estate molto probabilmente lascerà i rossoneri. Il sostituto potrebbe arrivare dalla Premier.

Zaha, l’uomo in più che serve a Pioli

Un parametro zero di lusso sarà libero a giugno. Stiamo parlando di Wilfried Zaha, esterno del Crystal Palace che quest’anno ha messo a referto 6 gol e 3 assist tra Premier e FA Cup in 25 presenze. L’ivoriano compierà 31 anni il 10 novembre 2023 e per questo motivo avrebbe voglia di giocare in un club che l’anno prossimo parteciperà alla Champions League. Maldini avvisato.