Calciomercato Napoli, aumentano le pretendenti per Osimhen | Le ultime

Victor Osimhen è il gioiello del Napoli di questa stagione: il bomber nigeriano è chiamato a guidare gli azzurri nella rimonta dei quarti di finale di Champions contro il Milan, ma intanto il suo nome occupa le voci di mercato riguardo una possibile cessione in estate.

Calciomercato Napoli, anche il Manchester United su Osimhen

Secondo quanto riportano dall’Inghilterra, i Red Devils avrebbero intenzione di sfidare Bayern Monaco e Chelsea per il bomber nigeriano. Dal canto suo – precisa sempre il tabloid – Osimhen ha fatto sapere però di essere contento a Napoli e non desideroso, almeno per il momento, di cambiare aria.