Calciomercato Roma, in arrivo il sostituto di Kumbulla | Già svolte le visite mediche

Non c’è solo Aouar per il mercato giallorosso. Secondo quanto riportato dal giornalista di Radio Radio, Ilario Di Giovambattista, il difensore classe 2004 dello Zwolle, Rav van den Berg, ha svolto le visite mediche in Olanda per conto della Roma.

Calciomercato Roma, altro arrivo dopo Aouar?

Il difensore è il maggior indiziato per sostituire Marash Kumbulla sempre sul piede di partenza dopo le ultime prestazioni, visto che a sorpresa Marcos Llorente potrebbe rimanere a Trigoria cedendo però Roger Ibanez, che piace in Spagna e che potrebbe portare a una plusvalenza.