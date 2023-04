Calciomercato Roma, la Premier allontana il centrocampista | Le ultime

La Roma rinforzerà il centrocampo a partire dalla prossima stagione: sicura la permanenza di Cristante, Matic e Pellegrini, ci sono ottime possibilità che si possa arrivare ad un accordo anche per Wijnaldum. Nonostante questo, Tiago Pinto lavorerà per garantire almeno un paio di rinforzi a Josè Mourinho, uno dei quali potrebbe essere Davide Frattesi.

Calciomercato Roma, il Brighton di De Zerbi vuole Frattesi

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, Davide Frattesi piace anche al Brighton di Roberto De Zerbi. Il club inglese proverà ad assicurarsi il centrocampista in estate mettendo sul piatto cifre importanti: i contatti sono già in corso per convincere il classe ’99, intenzionato a dare priorità alle offerte italiane, ad accettare il trasferimento in Inghilterra.