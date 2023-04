Calciomercato Roma, Pinto vuole battere la concorrenza per Firmino

Pinto si muove in anticipo sui parametri zero

Il calciomercato estivo si sta avvicinando e la Roma è tra le società più attive in questo momento. Pinto si sta cercando di muovere su vari fronti, soprattutto per i parametri zero, per anticipare la concorrenza.

Calciomercato Roma, su Firmino anche l’Inter

Firmino lascerà il Liverpool a parametro zero a fine stagione, è dunque la Roma si è fatta sotto. Ovviamente il talento brasiliano interessa a molti altri club, tra cui anche l’Inter che lo vorrebbe come post Lukaku. Lo steso Lukaku che qualora dovesse restare al Chelsea potrebbe interessare alla Roma.