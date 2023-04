Inter i guai non finiscono: niente Benfica per il difensore

Ormai certa la sua partenza, dato l’accordo già da gennaio con il PSG, Milan Skriniar non recupererà neanche per la partita di ritorno dei quarti di finale contro il Benfica.

Inter, Skriniar salta anche il Benfica

Ancora una volta non sarà della partita. Skriniar non riesce ad uscire da questo tunnel dell’infortunio, in modo da poter aiutare i compagni in questo difficile ed intenso finale di stagione. In difesa in Champions League scenderà in campo Acerbi, che ha da tempo tolto il posto a De Vrij per una maglia da titolare, con al suo fianco i confermatissimi Darmian e Bastoni.