La Fiorentina blocca l’Atalanta: al Franchi è solo 1-1

Bella prestazione della Fiorentina di Italiano che gioca alla pari con l’Atalanta, che lotta per un posto in Champions League con le due romane e le due milanesi. La squadra viola domina per certi aspetti quella di Gasperini, che però passa in vantaggio al 37’grazie a Maehle.

La Fiorentina, attacca e non si da per vinta, nonostante le fatiche di Conference League e solo nel secondo tempo pareggia i conti con un calcio di rigore siglato da Cabral che blocca ancora la squadra di Gasperini che rimane a -2 e a -4 da Inter e Milan.

TABELLINO

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Terzic; Castrovilli (45′ st Bianco), Mandragora; Ikoné (1′ st Brekalo, 19′ st Bonaventura), Barak (19′ st Sottil), Gonzalez; Cabral. A disp.: Cerofolini; Vannucchi, Biraghi, Bonaventura, Jovic, Saponara, Ranieri, Venuti, Duncan, Sottil, Bianco, Kayode, Brekalo, Igor, Kouame. All. Italiano.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini (31′ st Palomino); Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Koopmeiners; Zapata (39′ st Boga), Hojlund (25′ st Muriel). A disp.: Musso, Rossi, Okoli, Palomino, Muriel, Boga, Demiral, Bernasconi, Muhameti, Soppy. All. Gasperini.

Reti: 37′ pt Maehle, 11′ st Cabral (rig.)

Ammoniti: Maehle, Ederson, De Roon, Milenkovic

Recupero: 1′ pt, 7′ st