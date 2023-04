Lazio, per Provedel 8 gare per centrare un record storico

La stagione di Provedel era iniziata in un altro modo. Adesso è il punto fermo di una squadra che sta andando verso la conquista di un bel posto Champions League per la prossima stagione. Adesso ha 8 gare per centrare un recod storico.

Lazio, 8 partite per Provedel per centrare il record assoluto di cleen sheet

La Lazio rischia dia vere in rosa l’attaccante migliore della storia della Lazio ma anche il portiere meno battuto della sua storia. In sostanza all’estremo difensore biancoceleste mancano 3 clean sheet nelle ultime 8 gare di quest’anno per raggiungere un traguardo storico.