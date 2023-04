Anche per il Parma in arrivo una penalizzazione in classifica

Per il Parma in arrivo una penalizzazione

Dopo la Reggina, anche per il Parma è in arrivo una penalizzazione in classifica, per il ritardato pagamento dei contributi IRPEF del 16 Marzo.

LA VICENDA

Il Parma non ha omesso, ma ha ritardato il pagamento dei contributi IRPEF che sono stati regolarmente versati il 29 Marzo, rispettando però la scadenza fiscale.

Per questo il Tribunale accetterà il patteggiamento del Parma, credendo anche nella buona fede del club, comminando una penalizzazione in classifica di un punto.