Calciomercato Inter, attaccante cercasi: ritorno di fiamma per Retegui

In questa stagione la squadra allenata da Simone Inzaghi sta avendo molte difficoltà: oltre alle molte reti subite, nell’ultimo periodo il problema si è incetrato nel reparto offensivo. L’Inter, infatti, in campionato sta avendo un calo di rendimento anche per via dei suo attaccanti che non riescono a concretizzare le occasioni che gli capitano. Per questa ragione, in vista del prossimo anno, in ottica calciomercato, la dirigenza meneghina starebbe pensando a come rinforzare l’attacco.

Inter, Retegui prenderà il posto di Lukaku?

In virtù di ciò Giuseppe Marotta starebbe continuando il pressing per Mateo Retegui, attaccante in forza al Tigre, ma in prestito dal Boca Juniors, convocato in Nazionale da Roberto Mancini. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, quella dell’Inter, dato che Romelu Lukaku non dovrebbe essere riscattato a causa della stagione in ombra, sarebbe più di una suggestione: nonostante ciò, bisognerà vedere la situazione contrattuale del calciatore argentino, in quanto il Tigre potrà riscattare il 50% del cartellino. Una volta che la situazione sarà definita, la formazione nerazzurra potrà sferrare l’offensiva decisiva.