Calciomercato Inter, la Premier chiama Onana | Marotta ha scelto i tre sacrificabili

L'Inter, in vista della prossima stagione, dovrebbe sacrificare un calciatore per operare sul mercato: un big sarebbe richiesto dal Manchester United

In casa Inter, nonostante ci troviamo in una fase importante della stagione, hanno già iniziato a pensare alla prossima stagione: Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, infatti, starebbero pensando a come rinforzare l’organico per essere ancora più competitivi. Essendo poco il budget a disposizione dei due dirigenti dell’Inter, vi potrebbe essere un sacrificato di lusso: inizialmente si pensava che potesse essere Denzel Dumfries a lasciare la Pinetina, ma il suo rendimento non all’altezza della passata stagione non avrebbe convinto le big estere a puntare su di lui.

Inter, Onana in orbita Manchester United

In virtù di ciò Giuseppe Marotta e Piero Ausilio si sarebbero dovuti rimboccare le maniche ed escogitare un altro piano: André Onana, secondo quanti riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe finito nel mirino del Manchester Unite. L’Inter, dovendo accumulare liquidità per il mercato estivo, potrebbe decidere di sacrificare il portiere che si è riuscito a ritagliare il posto da titolare alla sua prima stagione in Serie A. Sul camerunense ci dovrebbe essere il Manchester United, in quanto David De Gea ha il contratto in scadenza il prossimo giugno. Erik ten Haag conosce bene l’estremo difensore della squadra nerazzurra in quanto l’ha allenato all’Ajax e lo rivorrebbe con lui. Sono quindi Onana, Brozovic e Dumfries i maggiori indiziati a lasciare il club nerazzurro di Zhang.