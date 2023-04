Calciomercato Inter, Lukaku sempre più vicino all’addio, Ausilio ha in mente il sostituto

La stagione altalenante dell’Inter non sembra voler finire e, dopo una vittoria per 0-2 sul Benfica in Champions League, coronata con una prestazione eccellente a livello di gioco, la squadra di Simone Inzaghi ha mostrato nuovamente l’altra faccia, perdendo 0-1 in casa contro il Monza. Le cause di una stagione, fin qui deludente e disastrosa in campionato, che diventerebbe rovinosa se i nerazzurri non riuscissero a qualificarsi per la prossima Champions League, sono da attribuire sia all’allenatore che ai giocatori, che soprattutto nelle ultime partite hanno segnato pochissimi gol, sbagliandone di clamorosi, pur andando tantissime volte alla conclusione. Nelle ultime 5 gare – compresa la Champions League e la Coppa Italia – l’Inter ha tirato 87 volte in porta, mettendo a referto solamente 4 gol, di cui 2 da calcio di rigore. I gol che mancano soprattutto all’Inter sono quelli di Romelu Lukaku, fin qui solamente 7 in tutte le competizioni; numeri troppo bassi per uno che sarebbe dovuto essere un trascinatore di questa squadra e visto anche che il belga percepisce 8,5 milioni di euro a stagione. Per questo la società nerazzurra si sta già muovendo sul mercato per rimpiazzare l’ex Chelsea, che la prossima stagione ritornerà dai Blues e probabilmente ci rimarrà. L’indiziato numero uno per sostituire il belga sarebbe Marcus Thuram.

Calciomercato Inter, l’obiettivo per il post Lukaku è Thuram: il punto sulla situazione

La telenovela tra l’Inter e Marcus Thuram è una storia che continua ormai da anni. La società di Viale della Liberazione aveva mostrato interesse nel giocatore già un paio di anni fa, quando sulla panchina nerazzurra c’era ancora Antonio Conte. Le voci che accostano il francese all’Inter sono poi tornate a farsi sentire, questa volta molto più insistentemente, sul tramontare dello scorso anno. Marcus Thuram, figlio della leggende francese Lilian, che ha militato al Monaco, al Parma (città dove è nato Marcus), alla Juventus e al Barcellona, è un pupillo di Piero Ausilio, che lo ha seguito anche in Qatar, visto che ha preso parte della nazionale francese che è arrivata in finale. Negli scorsi giorni è arrivata l’ufficialità che al termine della stagione Thuram lascerà il Borussia Monchengladbach a zero. Per lui finora, in questa stagione, i numeri sono da paura: 16 gol e 6 assist in 29 partite giocate. Sul classe ’97 c’è l’interesse di molte squadre, tra cui alcune della Premier League, ma Ausilio e l’Inter non vogliono assolutamente mollare la preda ed è ormai chiaro che quindi l’indiziato numero uno per sostituire Lukaku è proprio Marcus Thuram. Sta ora all’Inter decidere fino a quanto potersi spingere oltre e quanto offrire al calciatore.