Calciomercato Juventus, cercasi difensore centrale: concorrenza alla Roma

In vista della prossima stagione la Juventus starebbe cercando un difensore centrale: occhi su un claciatore che militi in Bundesliga

La squadra di Massimiliano Allegri, nonostante una stagione difficoltosa a causa di varie vicissitudini sia all’interno del terreno di gioco sia extra campo, potrebbe giocarsi le sue carte per l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Il passaggio alla difesa a 3 è stato uno dei crocevia fondamentali della stagione della Juventus: a parte qualche uscita a vuoto, il reparto difensivo ha dato sicurezza all’intera squadra, subendo poche reti. La modifica del sistema di gioco, però, costringerebbe la squadra bianconera, in vista della prossima stagione, ad andare a caccia di un difensore.

Juventus, ritorno di fiamma per N’Dicka?

Proprio per questa ragione già dalla scorsa sessione di mercato si vociferava che la Juventus stava monitorando diversi difensori centrali. Tra questi ci sarebbe anche Evan N’Dicka, attualmente in forza all’Eintracht Francoforte: il difensore centrale ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su Twitter, avrebbe deciso di non rinnovare con il club tedesco. Data la scarsità di alternative nei tre centrali, vi potrebbe essere un ritorno di fiamma della Juventus verso il giocatore francese.