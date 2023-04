Calciomercato Juventus, duello con la Lazio per il trequartista | Le ultime

In tempi non sospetti la Juventus aveva segnato sul proprio taccuino il nome di Tommaso Baldanzi, giovane trequartista dell’Empoli. I bianconeri, però, non solo i soli ad essersi interessati al giocatore poiché anche la Lazio avrebbe manifestato il proprio interesse per lui.

Calciomercato Juventus, concorrenza della Lazio per il centrocampista

Tommaso Baldanzi è una rivelazione in questa stagione di Serie A. Il classe 2003 ha attirato le attenzioni di vari club italiani, tra cui quelle della Juventus che lo starebbe osservando già da qualche mese. Il club piemontese non ha ancora presentato offerte ufficiali ai toscani dell’Empoli e potrebbe farsi sfuggire il giovane talento per mano della Lazio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, i biancocelesti punterebbero su di lui nel caso Milinkovic Savic, tra l’altro anch’egli obiettivo della Juventus, dicesse addio alla Capitale in estate.