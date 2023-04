Calciomercato Milan, caccia al vice Theo Hernandez: può arrivare dalla serie A

Il campionato della squadra allenata da Stefano Pioli non sta andando secondo le aspettative, mentre in Champions League il Milan avrebbe l’opportunità di accedere in semifinale. Viste le difficoltà incontrate in questa stagione, Maldini e Massara, in vista della prossima stagione, vorrebbero fornire all’allenatore ex Bologna delle alternative valide in modo da poter attuare più turn over. Uno dei ruoli su cui i rossoneri si trovano in difficoltà è quello del terzino sinistro, con Ballo-Touré non considerato all’altezza del blasone del Diavolo.

Milan, idea Parisi per il vice Theo Hernandez

Per dare continuità al lavoro fatto da Stefano Pioli in questi anni, la dirigenza del Milan avrebbe capito la necessità di allungare la panchina con delle alternative migliori rispetto a quelle attuali. Per questa ragione, stando a quanto riporta Tuttosport, Maldini e Massara sarebbero sulle tracce di Fabiano Parisi, terzino dell’Empoli che si è messo in mostra in questi due anni di Serie A, per alternarlo con Theo Hernandez. Oltre alla concorrenza spietata, un altro problema potrebbe essere rappresentato dal costo del cartellino del laterale difensivo, che si aggirerebbe sui 15 milioni di euro. Cifra ritenuta, al momento, troppo alta dal Diavolo.