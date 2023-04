Calciomercato Napoli, il georgiano vicino al rinnovo | Allontanati i grandi club

Il Napoli si avvicina alla sfida di stasera con grande entusiasmo soprattutto per il ritorno di Victor Osimhen. Il nigeriano affronterà i rossoneri per la prima volta in stagione considerato che in tutti e tre i precedenti match li ha saltati per infortunio. Oltre a Osimhen, anche Kvaratskhelia è chiamato a trascinare il Napoli verso una storica semifinale. Intanto il georgiano, insieme al suo agente, starebbero discutendo un adeguamento economico del contratto.

Le cifre per trattenere Kvaratskhelia

Per evitare di lasciarlo scappare così facilmente, la dirigenza partenopea starebbe valutando di raddoppiare l’ingaggio del georgiano. Secondo la Rai, il Napoli vorrebbe offrire 2,5 milioni di euro più bonus rispetto ai 1,2 milioni percepiti attualmente. Inoltre vorrebbe prolungare il contratto del giocatore di un ulteriore anno rispetto all’attuale scadenza nel 2027.