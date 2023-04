Calciomercato Roma, il Sassuolo in pressing per un giovane giallorosso | Maxi scambio in arrivo?

Il Sassuolo, n vista della prossima stagione, starebbe pressando la Roma per un giovane centrocampista

La stagione della squadra allenata da José Mourinho sta andando secondo le aspettative di società e tifosi: quest’ultimi, però, vorrebbero vedere, oltre ai risultati, anche una proposta di gioco differente da quella attuata dal tecnico portoghese. Con l’ex allenatore dell’Inter, uno dei calciatori che è cresciuto tanto è Edoardo Bove, centrocampista prodotto del vivaio della Roma: il numero 52 del club capitolino ha mostrato di essere pronto già lo scorso anno quando, nei momenti di emergenza, è stato mandato in campo per sopperire alla mancanza di qualità all’interno della rosa giallorossa.

Roma, il Sassuolo insiste per Bove

Data la qualità mostrata, Edoardo Bove è finito nel taccuino di Giovanni Carnevali, direttore sportivo del Sassuolo, che di giovani se ne intende. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il Sassuolo starebbe tentando di convincere la Roma a cedere il numero 52 che, nel caso dovesse emigrare in Emilia, potrebbe sostituire Domenico Frattesi, centrocampista nel mirino di alcune big, tra cui i giallorossi. José Mourinho, però, non vorrebbe perdere il talentuoso centrocampista e, dunque, Tiago Pinto sarebbe al lavoro per blindarlo.