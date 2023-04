Calciomercato Roma, la Selecao insiste per il big: i dettagli

Il Brasile è ancora alla ricerca di un successore alla guida della Nazionale. Dopo l’addio di Tite, che ha lasciato il ruolo di guida tecnica a seguito dell’uscita dai Mondiali di Qatar 2022 nei quarti di finale, la Federazione non ha ancora trovato il nome giusto. Come riporta The Athletic, l’italiano Carlo Ancelotti sarebbe ancora il candidato ideale per l’incarico.

Roma, avanti con Mourinho

José Mourinho ha un contratto che lo lega alla Roma fino al 2024, ma la sua permanenza al termine di questa stagione è ancora in bilico. Secondo quanto rivelato dal sito britannico, l’allenatore portoghese è tra i candidati per diventare il commissario tecnico del Brasile.