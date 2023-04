Inzaghi precisa: “Saranno 90′ minuti difficili ma abbiamo un vantaggio. Non penso al campionato”

Il tecnico allenta la tensione in vista della sfida di San Siro

Queste le parole di Inzaghi ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di Inter-Benfica, ritorno dei quarti di finale: “Abbiamo un vantaggio, ma non dovremo gestire sapendo che di fronte a noi ci sarà un avversario di valore. Come all’andata dovremo fare una gara di grande intensità per coprire il campo tutti insieme. Il Benfica è una squadra fisica e tecnica che ci creerà qualche difficoltà”.

Siete a un passo da un traguardo storico, c’è emozione?

“Assolutamente sì, ma ci mancano ancora i 90′ di domani sera che chiaramente saranno difficili. Sono convinto che tutti insieme, anche nelle difficoltà, vogliamo regalare la gioia ai nostri tifosi. Essere nelle prime 4 d’Europa non capita molto spesso”.

Nella valutazione della stagione quanto sposta la gara di domani?

“E’ importantissimo, sappiamo il percorso nelle coppe e in campionato, dove abbiamo perso punti importanti. Mancano 8 partite in Serie A, ma il nostro focus è solo a domani sera. Penseremo da mercoledì a quello che è successo sabato”.