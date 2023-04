Lazio, Cancellieri cuore biancoceleste: “Grazie Sarri. Voglio restare a lungo nella Capitale”

Nella giornata di ieri si è disputato l’evento del Galà del Calcio ADiCoS. Tra gli ospiti c’era anche Matteo Cancellieri che durante un’intervista ha parlato della sua avventura alla Lazio:”Al Verona ho fatto una prima stagione soddisfacente tra i professionisti ma alla Lazio il livello è alto, con giocatori forti che hanno raggiunto risultati importanti. Penso che mi serva del tempo per ambientarmi e diventare incisivo. Sarri è un grande mister, che mi sta facendo crescere molto, anche nel ruolo di punta centrale. So che con lui posso fare bene e spero di stare molti anni a Roma anche per giocare con Immobile.

L’attaccante parla delle pressioni alla Lazio

Cancellieri ha poi continuato:”Vengo dal Verona dove le aspettative che arrivavano dalla società e dai tifosi erano meno invadenti. Qui giustamente si pretende di più. Io provo a fare il massimo e a essere utile. Per un giovane non è facile entrare e incidere in una squadra e in un campionato così importanti.”