Lazio, Patric sicuro: “Sapevo che con Sarri sarebbero arrivati i risultati”

Seppur criticato tantissimo durante gli anni, in questa stagione sta dimostrando di essere all’altezza di un posto nella difesa della Lazio. Parliamo di Patric, difensore spagnolo che con Maurizio Sarri quest’anno sta trovando più continuità di rendimento.

Lazio, ecco Patric: “Andiamo avanti gara dopo gara“

La Lazio è attualmente la miglior difesa del campionato e Patric è uno degli uomini che con le sue buone prestazioni ha contribuito alla solidità difensiva della Lazio. Lo spagnolo, nel giorno del suo trentesimo compleanno, ha rilasciato un’intervista per Lazio Style Channel. Di seguito le sue parole.

Che voto dà alla stagione della Lazio?

“Stiamo dando tante soddisfazioni ai nostri tifosi. Non è ancora il momento di commentare, dobbiamo ancora lavorare. I complimenti andranno fatti eventualmente a fine anno se dovessimo raggiungere gli obiettivi”.

Siete migliorati tanto quest’anno.

“Quando abbiamo iniziato a lavorare con Sarri, sapevamo che i risultati sarebbero arrivati, era solo questione di tempo. L’anno scorso è stato difficile. In estate sono arrivati giocatori adatti alle sue richieste, perfetti per muoverci come dobbiamo. Noi vogliamo imparare ancora, ma siamo contenti di quello che stiamo facendo”.

Qual è il vostro obiettivo in questo campionato?

“Andiamo avanti gara dopo gara. Il Torino è una squadra fisica, sarà una sfida piena di duelli, forse con poche occasioni perché hanno tanto ritmo, dovremo essere bravi a sfruttare le opportunità che avremo”.