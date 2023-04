Lazio, Tare sulla graticola: ritorno di fiamma per un ex dirigente

In vista della prossima stagione, Claudio Lotito starebbe pensando di non rinnovare il contratto a Igli Tare

La stagione della squadra di Maurizio Sarri sta andando oltre le più rosee aspettative: il secondo posto, alle spalle di un Napoli formidabile, hanno fatto crescere le quotazioni dell’allenatore toscano che sta avendo apprezzamenti da addetti ai lavori e, soprattutto, dai tifosi. Proprio il rendimento che sta avendo Lazio avrebbe convinto Claudio Lotito a puntare tutto sull’ex allenatore della Juventus, mentre potrebbe decidere di fare a meno di Igli Tare, il cui contratto scadrà a giugno e con il quale il tecnico toscano non andrebbe molto d’accordo.

Lazio, casting per il Ds: Giuntoli e Sartori tra i papabili

La grande stagione condotta dalla Lazio avrebbe convinto Claudio Lotito a investire in Maurizio Sarri: il tecnico toscano, secondo quanto raccolto da Lalaziosiamonoi, potrebbe avere più potere in quanto potrebbe ricoprire il ruolo che Sir Alex Ferguson aveva al Manchester United. Nonostante ciò, il patron biancoceleste potrebbe decidere di affidarsi ad un nuovo direttore sportivo: Cristiano Giuntoli e Giovanni Sartori sono due dei migliori profili accostati alla squadra biancoceleste. Inoltre, Sarri avrebbe chiesto anche una figura in grado di aiutarlo a gestire l’ambiente laziale: sarebbe spuntata, infatti, l’idea di Angelo Peruzzi, il quale conosce benissimo il contesto; la soluzione potrebbe prendere quota nelle prossime settimane.