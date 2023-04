Napoli-Milan, le ultimissime sulle formazioni

Cambi da ambo le parti rispetto all’ultima giocata in campionato. Napoli con il solito 4-3-3. Meret tra i pali; Rrahmani e Juan Jesu, quest’ultimo sostituirà il diffidato Kim, al centro della difesa, Di Lorenzo e Mario Rui sulle due fasce; Ndombele rimpiazza lo squalificato Anguissa accanto a Lobotka e Zielinski a centrocampo; in attacco torna Osimhen con Kvaratskhelia e Politano. Milan con il 4-2-3-1 e cambia quasi tutti rispetto al match contro il Bologna. Maignan per la porta con Kjaer, Tomori, Calabria e Theo in difesa; centrocampo a due con Tonali e Krunic, Bennacer sulla trequarti, con Leao e Diaz sulle fasce a sostegno dell’unica punta, Olivier Giroud.

Le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli.