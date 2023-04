Pioli: “Ci davano per spacciati ma ho un grande gruppo. Saranno altri due scontri bellissimi”

Queste le parole di Stefano Pioli a Infinity al termine della sfida del Diego Armando Maradona: “Ci ricordiamo benissimo la partita di Rio Ave. Ci davano tutti sfavoriti, ma io alleno un gruppo con cuore grande. Abbiamo stretto i denti e abbiamo sofferto: qualificazione voluta, meritata. Complimenti a questi ragazzi”.

Dove si può arrivare?

“È chiaro che a stasera sembrerebbe derby. Saranno altri due sconti bellissimi, stimolanti e difficilissimi. Abbiamo fatto tanto e non vogliamo fermarci assolutamente”.

Come avete impostato la partita?

“Avere l’1-0 dell’andata ci ha aiutato in un senso e frenato nell’altro. Loro con Osimhen avevano scelto di rimanere un po’ più bassi e noi gli abbiamo lasciato il pallino del gioco. Tanti non avevano mai giocato una partita del genere, quindi ci sta che nel secondo tempo abbiamo palleggiato meno. Ma c’è stato sacrificio di tutti, siamo stati squadra. Siamo contenti per i nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuto anche quando le cose non andavano bene. Siamo orgogliosi di loro”.

Krunic non ha sbagliato niente…

“Ha delle letture che in pochi anno. È importantissimo per noi”.