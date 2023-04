Il massiccio turnover in previsione degli impegni di Coppa non aiuta i fantallenatori costretti peraltro ad inserire la formazione già al venerdì pomeriggio con un turno che si prolunga fino al lunedì sera. Quindi punteggi piuttosto bassi e nessuna marcatura multipla fanno “appiattire” i risultati nelle varie leghe e la differenza si manifesta negli exploit improvvisati o nei mezzi punti, dovuti magari ad un’ammonizione presa o scampata. Vediamo ruolo per ruolo tutti i particolari della trentesima giornata.

PORTIERI – Il rigore parato a Pereyra fa di Rui Patricio, comunque quasi sempre positivo quest’anno, di gran lunga il miglior portiere della giornata con il suo rotondo 10 in pagella. Alle sue spalle mantengono la rete immacolata e meritano un bel 7 Consigli (che si riprende dopo i grossolani errori della scorsa settimana) e Di Gregorio. A livello prestazionale e portatore di bonus in caso di modificatore della difesa, segnaliamo anche Sportiello che si fa trovare pronto e prende un bel 7 in pagella, derubricato a 6 per la rete incolpevolmente subita su calcio di rigore di Cabral. Senza particolari colpe, anzi meritando un bel 6,5 di media, finiscono dietro la lavagna lo spezzino Dragowski e Silvestri, penalizzati dalle triplette capitoline (fm 3,5). A livello di prestazione “pura” non si segnalano nella giornata particolari negatività.

DIFENSORI – La rete che porta tre punti al Monza al Meazza regala a Caldirola il bonus che gli consente di arrivare ad un bel 10 di fantamedia. Alle sue spalle con 9,5 c’è l’atalantino Maehle che si autopenalizza rimediando un cartellino giallo dopo aver segnato il gol dell’illusorio vantaggio al Franchi. Tra gli altri segnaliamo il solito Posch (7,5 con assist e giallo), Sernicola, idem, e Spinazzola che partendo dal 6,5 si arrampica sulla stessa fantamedia grazie all’assist per il ritorno al gol di Abraham. Il fallo da rigore su Felipe Anderson e il doppio giallo che gli fa terminare anzi tempo la gara contro la Lazio costano a Ampadu il 3,5 di fantamedia che ne fanno il peggior difensore della settimana. Poco meglio Toloi che macchia con il mani da rigore (e ammonizione) la sua prestazione non certo brillante (5) toccando quota 4,5 di fantamedia. Stessa identica situazione per Mancini e Ehizibue.

CENTROCAMPISTI – A centrocampo risiede il top assoluto della trentesima giornata: Felipe Anderson prima si guadagna il rigore che sblocca il risultato e poi lo mette al sicuro con la rete del raddoppio dopo una prolungata azione manovrata. Per lui un 7,5 in pagella che diventa un irraggiungibile (per gli altri) 10,5 di fantamedia. Mezzo punto sotto si fermano Pellegrini, Bove e Vilhena. “Solo” 9,5 per Marcos Antonio, alla sua prima rete in A, “macchiato” da un giallo poco dopo il suo ingresso in campo. Segnaliamo a tal proposito anche Pobega (stessa sorte del brasiliano della Lazio) e Strefezza che torna a far gioire i suoi fantallenatori con un bel 7 al quale si somma l’assist per Ceesay (fm finale 8). Pereyra invece merita un record negativo: rigore avverso procurato e rigore a favore sbagliato gli “regalano” uno 0,5 di fantamedia che ha dell’inverosimile per un calciatore di movimento! Male, ma decisamente meglio, Cristante (3) e Gyasi, abbonato al giallo, che arriva al 4,5.

ATTACCANTI – Affollamento esagerato fra gli attaccanti: sono bene 9 le punte che toccano quota 10 aggiungendo il bonus gol al 7 in pagella. Si tratta di Sansone, Dessers, Cabral, Immobile, Ceesay, Abraham, Jesè, Defrel e Sanabria! Dietro la lavagna (in)Success che merita un 5, trasformato in 4,5 dall’ammonizione. Male anche Milik, Nzola e Caputo che si fermano al 5.