Roma, tutti i nomi per sostituire Berardi nel ruolo di CEO: le ultime

La notizia del licenziamento di Pietro Berardi ha fatto rumore soprattutto perché è arrivato in tempi molto brevi. I Friedkin hanno spiegato come la motivazione del licenziamento non sia legata né alla vicenda stadio e né al caso plusvalenze di cui l’attuale proprietà giallorossa e l’ormai ex CEO sono indagati. La Roma sarebbe già a cacca di un nuovo dirigente che si sappia esprimere al meglio in quel ruolo.

Tutti i nomi per il post-Berardi

Partiamo da Umberto Gandini, il quale è già stato dirigente della Roma ai tempi di Pallotta e si vocifera di un suo ritorno. Altro nome che spesso si è fatto in casa giallorossa è quello che porta a Zibì Boniek, ex attaccante del club che potrebbe tornare con un ruolo da dirigente. Nomi meno rilevanti ma comunque da considerare sono quelli di Diego Nepi e Vito Cozzoli. Il tutto si potrebbe concludere con una soluzione interna come Michael Wendell, attuale direttore commerciale del club.