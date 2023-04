UEFA Champions League, la finale potrebbe cambiare sede | La novità

La finale sarà ad Istanbul?

Finale di UEFA Champions League di Istanbul ancora a rischio, dopo il rinvio del 2020-2021 (giocata a Oporto e vinta dal Chelsea). Secondo quanto riporta il quotidiano britannico Indipendent, la UEFA si sarebbe già tutelata con la ricerca di una nuova sede in caso di disordini post-elezioni.

La data della finale

La finale della massima competizione europea per club che, allo stato attuale, si disputerà allo stadio Atatürk Olympic Stadium di Istanbul è in programma il prossimo 10 giugno. Tuttavia, le elezioni per la scelta del nuovo governo turco si terranno il 14 maggio. Nel frattempo, la competizione entra nel vivo e, questa sera, si terranno i ritorni dei quarti di finale (Napoli-Milan e Chelsea-Real Madrid).