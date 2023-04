Bayern Monaco-Manchester City, le ultimissime sulle formazioni

Ritorno all’Allianz Arena di Monaco di Baviera tra Bayern Monaco e Manchester City. Dopo il 3-0 dell’Ethiad che ha visto la formazione inglese prevalere nettamente, il Bayern è chiamato ad una vera e propria impresa per tentare la qualificazione alle semifinali. Bavaresi che, pur avendo il fattore campo dalla loro, dovranno fare 4 reti per centrare il passaggio del turno. Il match sarà disponibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su Sky Go e Now.

Bayern Monaco-Manchester City, probabili formazioni

BAYERN (4-2-3-1): Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Cancelo; Kimmich, Goretzka; Coman, Muller, Sané; Choupo-Moting. Allenatore: Tuchel.

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Akanji, Dias, Akè; Stones, Rodri; Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. Allenatore: Guardiola.