Calciomercato Inter, nuovo nome per l’attacco: Marotta ci crede

In attesa di tornare in campo contro il Benfica, per il ritorno dei quarti di finale, l’Inter comincia a pensare anche al mercato. I nerazzurri hanno assolutamente bisogno di rinforzare il reparto d’attacco, dove l’unica conferma rimane Lautaro Martinez. Si è parlato per molti mesi di Marcus Thuram, ancora obiettivo di Ausilio, ma nella ultime ore è stata valutata l’idea di un’alternativa.

Inter, occhi su Openda

Il belga classe 2000, attualmente in forza al Lens, al primo anno in Ligue 1 ha già segnato 15 reti, ed è ormai membro stabile della sua Nazionale. Openda è definitivamente esploso con la maglia giallorossa del Lens, dopo tanta “gavetta“, con cui si sta giocando la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Giovane, veloce, dotato di uno spiccato senso del gol.