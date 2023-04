Calciomercato Inter, strappo al bicipite per un obbiettivo: Marotta non rischia

Marotta prepara le mosse per il futuro

In attesa della sfida di questa sera contro il Benfica che vale un posto in semifinale, l’Inter riceve brutte notizie nelle ultime ore sul fronte mercato. Se Dumfries dovesse lasciare Milano tra le alternative di lusso c’era Sergi Roberto. Purtroppo il terzino allenato da Xavi ha subito un infortunio che lo terrà lontano dai campi per tutto il resto della stagione. Si tratta di uno strappo all’altezza del bicipite femorale sinistro e quindi nel migliore dei casi rientrerebbe tra un mese e mezzo.

Marotta vuole evitare il nuovo caso Gosens

Visti i rischi corsi in passato con Gosens che non hanno portato risultato, Marotta preferirebbe virare su un giocatore che non sia reduce da infortuni. Quindi, Sergi Roberto è ufficialmente fuori dalla lista del dirigente nerazzurro.