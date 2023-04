Calciomercato Juventus, due ritorni in vista: Cherubini prepara il tesoretto

In attesa di tornare in campo contro lo Sporting Lisbona, la Juventus butta un occhio sul mercato e cerca di sistemare la questione esuberi, senza dimenticare i giocatori in prestito. Kulusevski, per esempio, è l’unico che potrebbe andare verso l’acquisto definitivo da parte del Tottenham, mentre ci sono altri che bisognerà trovargli una soluzione.

Juventus, Arthur e Zakaria ancora bianconeri

I due casi che hanno maggior priorità ad essere risolti, sono quelli di Arthur e Zakaria. Il brasiliano ha visto il campo solo per 13 minuti con il Liverpool di Kloop ed, ovviamente, tornerà. Zakaria ha avuto di gran lunga più spazio con il Chelsea, ma non è riuscito a convincere la dirigenza dei Blues, che hanno virato lo sguardo su altri obiettivi.