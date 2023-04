Calciomercato Juventus, ipotesi Morata: concorrenza della Roma

La squadra di Massimiliano Allegri, a causa della penalizzazione di 15 punti si trova al settimo posto della classifica: in attesa della sentenza che dovrebbe arrivare in data odierna, mercoledì 19 aprile 2023, la Juventus dovrà cercare di recuperare terreno per qualificarsi alle coppe europee anche in vista della prossima stagione. Uno dei problemi della Vecchia Signora è sicuramente la fase realizzativa, in cui, nonostante l’acquisto di Dusan Vlahovic, la formazione bianconera non ha fatto progressi: sono solamente 47 le reti segnate a fronte delle 66 messe a referto dal Napoli.

Juventus, terzo ritorno di Morata?

In virtù di ciò, la dirigenza della Juventus potrebbe correre ai ripari in estate: un obiettivo è una vecchia conoscenza dei tifosi bianconeri, ovvero Alvaro Morata. Secondo quanto riportato da Fichajes.net, il calciatore spagnolo potrebbe far ritorno in Italia già dalla prossima stagione: l’Atletico Madrid, club proprietario del cartellino dell’ex calciatore della Vecchia Signora, valuterebbe il proprio numero 7 sui 25 milioni di euro. Sul giocatore, però, non c’è solo Madama: la Roma, infatti, sarebbe molto interessata a portare Morata nella Capitale, ma anche il Milan seguirebbe lo spagnolo per dare a Pioli un’alternativa di livello in attacco. Vedremo nei prossimi mesi quale sarà la prossima tappe per il centravanti spagnolo.